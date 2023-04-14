Уагадугу, , 08:30 — REGNUM В Буркина-Фасо объявлена всеобщая мобилизация для борьбы с джихадистами. Об этом сообщило агентство France-Presse.

Террорист Иван Шилов © ИА REGNUM

По его информации, 13 апреля власти Буркина-Фасо объявили всеобщую мобилизацию, чтобы предоставить стране все необходимые средства для борьбы с нападениями джихадистов.

Уточняется, что это решение было принято для создания правовой основы для всех действий, которые будут предприняты в отношении террористов.

Как передавало ИА REGNUM, в марте власти Буркина-Фасо ввели комендантский час на территориях страны, граничащих с Того, Ганой, Мали, чтобы содействовать борьбе с терроризмом. Ранее группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за убийство более 70 военнослужащих при нападении из засады на конвой на севере Буркина-Фасо.