Москва, 14 апреля, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Украинец Юрий Денисов, которого подозревают в причастности к убийству военкора Владлена Татарского, был неуравновешенным, а проблемы решал кулаками. Жители города Снежное, где он был прописан, рассказали РИА Новости об объявленном в международный розыск пособнике Дарьи Треповой.

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

«Он со всеми дрался. Ни друзей не было, никого», — вспомнила одна из знакомых.

Женщина призналась, что общаться с Денисовым было неприятно — «просто страшный человек. И слава Богу, что он тут не появится».

Соседка по дому также подтвердила, что Денисов любил «громкие разборки», ссорился на почве русско-украинских тем.

Семья у него считалась неблагополучной. Отец с ними не жил.

По данным ФСБ РФ, Денисов по заданию спецслужб Украины собирал сведения о Татарском, следил за ним.

Как сообщало ИА REGNUM, Юрий Денисов летом 2022 года приезжал к отцу во Владимир. Ему была нужна временная регистрация в доме родителя.