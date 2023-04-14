Вашингтон, , 08:16 — REGNUM В Польше и Германии ограничили показ сообщения зампреда СБ России Дмитрия Медведева в американской социальной сети, при этом в секретариате зампредседателя Совбеза заявили, что такие действия не останутся без ответа. Об этом 14 апреля пишет РИА Новости.

Дмитрий Медведев Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Социальная сеть Twitter уведомила, что пост Медведева скрыт в этих двух государствах из-за местного законодательства.

«Без ответа это не останется», — приводит агентство слова помощника Медведева Олега Осипова.

8 апреля на странице Медведева в этой соцсети было опубликовано сообщение на английском языке, в нём зампред Совбеза, как и в своём сообщении в соцсети «ВКонтакте», написал, что Украина никому не нужна, в связи с этим данное государство исчезнет.

После этого пользователи Twitter начали критиковать нового владельца этой социальной сети Илона Маска за то, что он «не выполняет санкции» в отношении России и «допускает российских лидеров обратно в социальную сеть».

В ответ Маск заявил, что люди сами должны принимать решения при чтении новостей. При этом он пока не разъяснил причину блокировки сообщения Медведева в Польше и Германии.

Как передавало ИА REGNUM, Медведев заявил, что Украина исчезнет, потому что никому не нужна — ни Европе, ни Азии, ни Америке, ни России. Он также отметил, что Украина как государство во главе с нацистской верхушкой не нужна и своему народу, даже ради «мутной европейской перспективы». Из 45 млн жителей на этой территории осталось чуть больше 20, добавил он.

Зампред СБ России добавил, что именно поэтому оставшиеся хотят куда угодно — в «ненавистную» Польшу, в ЕС, в НАТО, хотят стать 52-м штатом Америки. Да хоть к Антарктиде к пингвинам присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно.