Представитель ВГА Рогов: в Запорожье прозвучала серия взрывов
Запорожье, Запорожская область, 14 апреля 2023, 07:49 — REGNUM Ночью 14 апреля в городе Запорожье, который временно находится под контролем ВСУ, прозвучала серия взрывов. Об артобстреле ВС РФ написал в своём Telegram-канале представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.
Взрывы были слышны в разных районах города, но наиболее громко — в Заводском и Шевченковском. Всего их было не менее трёх.
Воздушную тревогу объявили уже после взрывов.
Как сообщало ИА REGNUM, реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо» поражает огневые позиции киевской армии на донецком направлении.