Запорожье, Запорожская область, 14 апреля, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Ночью 14 апреля в городе Запорожье, который временно находится под контролем ВСУ, прозвучала серия взрывов. Об артобстреле ВС РФ написал в своём Telegram-канале представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

Взрывы были слышны в разных районах города, но наиболее громко — в Заводском и Шевченковском. Всего их было не менее трёх.

Воздушную тревогу объявили уже после взрывов.

Как сообщало ИА REGNUM, реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо» поражает огневые позиции киевской армии на донецком направлении.