Симферополь, 14 апреля, 2023, 07:46 — ИА Регнум. В Крыму суд приговорил российского контрактника Алексея Усенко к десяти годам лишения свободы за убийство бойца Росгвардии в зоне спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсант».

ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл в 2022 году в зоне проведения специальной военной операции. Усенко остановил автомобиль, следовавший в одном направлении с военной колонной, где находился контрактник. В машине были два сотрудника Росгвардии. Контрактник направил на них автомат, после этого они вышли на дорогу. Водитель предоставил документы, а Усенко выстрелил и смертельно ранил другого росгвардейца. Затем он направил оружие на водителя и пригрозил ему убийством.

После услышанного выстрела к месту происшествия подошли другие военные, которые убедили контрактника сдать оружие. По их показаниям, Усенко был нетрезв, вёл себя агрессивно и неадекватно. Он принял росгвардейцев за украинских диверсантов.

После задержания мужчина поменял показания. Он стал говорить, что в сотрудника Росгвардии могли выстрелить другие военные. Порох на руках контрактника, а также пулю на месте преступления не обнаружили. Суд при этом признал Усенко виновным и приговорил его к десяти годам тюрьмы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в ходе массовой драки возле кафе 24-летний житель Горно-Алтайска ударил осколком стеклянной бутылки в лицо и шею бойца СОБРа. В результате 38-летний мужчина от полученных ранений скончался через неделю в больнице.