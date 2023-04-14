РСЗО «Торнадо» поражает огневые позиции ВСУ на донецком направлении

Донецк, , 07:34 — REGNUM Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо» поражает огневые позиции киевской армии на донецком направлении. Бойцы ВС РФ рассказали об этом РИА Новости.

Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо» Дарья Драй © ИА REGNUM

Несмотря на визуальную схожесть «Торнадо» с РСЗО «Град», есть у них существенное отличие. По словам бойца с позывным Ракета — это автоматизированная система наведения занимает буквально минуту.

Командир реактивной батареи с позывным Каспер добавил, что РСЗО предназначена для уничтожения площадных целей, для ведения контрбатарейной борьбы, уничтожение колонн, техники, районов сосредоточения и командных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 апреля российские артиллеристы уничтожили украинскую РСЗО «Град» в районе Зеленовки на правобережье Херсонской области.