РСЗО «Торнадо» поражает огневые позиции ВСУ на донецком направлении
РСЗО «Торнадо» поражает огневые позиции ВСУ на донецком направлении
Донецк, 14 апреля, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо» поражает огневые позиции киевской армии на донецком направлении. Бойцы ВС РФ рассказали об этом РИА Новости.
Несмотря на визуальную схожесть «Торнадо» с РСЗО «Град», есть у них существенное отличие. По словам бойца с позывным Ракета, эта автоматизированная система позволяет за минуту произвести точное наведение.
Командир реактивной батареи с позывным Каспер добавил, что РСЗО предназначена для уничтожения площадных целей, для ведения контрбатарейной борьбы, уничтожения колонн, техники, районов сосредоточения и командных пунктов.
Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 апреля российские артиллеристы уничтожили украинскую РСЗО «Град» в районе Зеленовки на правобережье Херсонской области.