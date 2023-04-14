Донецк, 14 апреля, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо» поражает огневые позиции киевской армии на донецком направлении. Бойцы ВС РФ рассказали об этом РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM Реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо»

Несмотря на визуальную схожесть «Торнадо» с РСЗО «Град», есть у них существенное отличие. По словам бойца с позывным Ракета, эта автоматизированная система позволяет за минуту произвести точное наведение.

Командир реактивной батареи с позывным Каспер добавил, что РСЗО предназначена для уничтожения площадных целей, для ведения контрбатарейной борьбы, уничтожения колонн, техники, районов сосредоточения и командных пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 11 апреля российские артиллеристы уничтожили украинскую РСЗО «Град» в районе Зеленовки на правобережье Херсонской области.