14 Апреля
 
7:38

Российские военные утопили в болоте немецкий танк Leopard

На херсонском направлении действуют немецкие танки Leopard, одна из машин ликвидирована российскими силами, сообщил РИА Новости офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным Бык.

7:36

Главное о специальной военной операции за 13 апреля 2023 года.

  • Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к Государственной границе РФ воздушная цель. Миг-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

  • За прошедшие сутки в интересах действий группировки войск в районе Артемовска самолетами ВКС России совершенно 12 самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнено 57 огневых задач.

  • Общие потери противника на донецком направлении за сутки составили до 300 украинских военнослужащих, одна боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица Д-20, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Минобороны РФ.