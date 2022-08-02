Танки Leopard под Херсоном — 415-й день спецоперации на Украине
Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо» поражает огневые позиции киевской армии на донецком направлении. Бойцы ВС РФ рассказали об этом РИА Новости.
Несмотря на визуальную схожесть «Торнадо» с РСЗО «Град», есть у них существенное отличие. По словам бойца с позывным Ракета — это автоматизированная система наведения занимает буквально минуту.
Об этом: РСЗО «Торнадо» поражает огневые позиции ВСУ на донецком направлении
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