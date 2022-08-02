Реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо» поражает огневые позиции киевской армии на донецком направлении. Бойцы ВС РФ рассказали об этом РИА Новости.

Несмотря на визуальную схожесть «Торнадо» с РСЗО «Град», есть у них существенное отличие. По словам бойца с позывным Ракета — это автоматизированная система наведения занимает буквально минуту.

Об этом: РСЗО «Торнадо» поражает огневые позиции ВСУ на донецком направлении

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