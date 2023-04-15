415-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован появлением немецких танков Leopard на херсонском направлении — зафиксирован неоднократный обстрел блокпостов с их стороны. Одна из машин была захвачена и потоплена в болоте российскими военными, сообщил РИА Новости офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным Бык. По его словам, не исключено также, что и зенитно-ракетными комплексами производства Германии, также задействованными на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ), управляют немецкие наёмники.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Тем временем Артёмовск остается одной из самых горячих точек на донецком направлении. Только за одни сутки общие потери противника составили до 300 украинских военнослужащих. Командование ВСУ держит Артёмовск «живыми щитами» из своих военных, а не грамотной обороной и фортификацией, информирует один из командиров группы «Вагнер». Положение ВСУ он обозначил не иначе, как «бахмутская мясорубка». Киевское командование сгоняет «на убой» в Артёмовск неподготовленное пополнение — прислали мобилизованных, которые не умеют даже стрелять, подтвердил один из бойцов ВСУ.

В то же время российские артиллеристы, отправленные в рамках частичной мобилизации в зону проведения СВО, уничтожили позиции ВСУ из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» — видеокадры опубликованы 14 апреля Министерством обороны РФ.

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