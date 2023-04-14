TAC: слитые документы Пентагона подтверждают плачевное положение Украины
TAC: слитые в Сеть секретные документы Пентагона подтверждают, что украинский корабль тонет
Вашингтон, 14 апреля, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Обнародованная секретная документация Пентагона свидетельствует, что «украинский корабль тонет». Об этом написал обозреватель американского журнала The American Conservative Брэдли Девлин.
Автор статьи напомнил о приписываемой Бенджамину Франклину идиоме, что «маленькая утечка потопит большой корабль».
Из документов американских спецслужб следует, что Украина может «значительно не оправдать» своих амбиций из-за долгожданного контрнаступления. По оценкам разведки США, Украина столкнётся с недостатками формирования и обеспечения сил, которые приведут лишь к «скромным территориальным приобретениям».
По мнению эксперта, американские политики, военные лидеры и разведчики отказываются публично говорить о том, что «победа Украины совсем не бесспорна и становится всё более маловероятной».
Объемы выделяемых Украине средств продолжают увеличиваться, пишет Девлин.
«По состоянию на январь Киеву выделили более 75 миллиардов долларов и ещё гораздо больше на военные нужды», — уточнил автор публикации.
Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил арест военного ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру по делу об утечке данных Пентагона.
Подозреваемый предстанет перед судом в Бостоне (штат Массачусетс) 14 апреля.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что слив в сеть сверхсекретных документов министерства обороны США не стал важным событием для Украины и командования ВСУ. По его словам, на ситуацию в зоне соприкосновения утечка не окажет влияния.