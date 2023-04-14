Вашингтон, 14 апреля, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Обнародованная секретная документация Пентагона свидетельствует, что «украинский корабль тонет». Об этом написал обозреватель американского журнала The American Conservative Брэдли Девлин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Автор статьи напомнил о приписываемой Бенджамину Франклину идиоме, что «маленькая утечка потопит большой корабль».

Из документов американских спецслужб следует, что Украина может «значительно не оправдать» своих амбиций из-за долгожданного контрнаступления. По оценкам разведки США, Украина столкнётся с недостатками формирования и обеспечения сил, которые приведут лишь к «скромным территориальным приобретениям».

По мнению эксперта, американские политики, военные лидеры и разведчики отказываются публично говорить о том, что «победа Украины совсем не бесспорна и становится всё более маловероятной».

Объемы выделяемых Украине средств продолжают увеличиваться, пишет Девлин.

«По состоянию на январь Киеву выделили более 75 миллиардов долларов и ещё гораздо больше на военные нужды», — уточнил автор публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд подтвердил арест военного ВВС Нацгвардии США Джека Тейшейру по делу об утечке данных Пентагона.

Подозреваемый предстанет перед судом в Бостоне (штат Массачусетс) 14 апреля.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что слив в сеть сверхсекретных документов министерства обороны США не стал важным событием для Украины и командования ВСУ. По его словам, на ситуацию в зоне соприкосновения утечка не окажет влияния.