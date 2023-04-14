Среднеколымск, Якутия, 14 апреля, 2023, 07:11 — ИА Регнум. В Якутии во время рейса вертолёта Ми-8 по маршруту Среднеколымск — Черский, четыре пассажира получили химические ожоги. О происшествии сообщили 14 апреля в минздраве республики.

Минобороны России Вертолет Ми-8

Специалисты рассказали, что четверо пассажиров почувствовали недомогание и боль на месте контакта с керосином. Все их вещи пропахли.

«Пассажиры обратились к хирургу, был установлен химический ожог первой и второй степеней, получили лечение на дому. Состояние удовлетворительное», — добавили в минздраве.

По предварительным данным, причина произошедшего — попадание 11 апреля авиакеросина на сиденья вертолёта в результате перепада температур и выхода топлива через дренаж. Проводится проверка.

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