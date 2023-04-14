Предсказавший кризис 2008 года экономист Рубини предупредил о кредитном коллапсе в США

Вашингтон, , 06:51 — REGNUM Эксперт по вопросам глобальных финансов, профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, который предсказал кризис 2008 года, заявил, что банковская система США столкнулась с серьёзным вызовом и всё идёт к коллапсу. Самое худшее — впереди. Свой прогноз инсайдер озвучил в интервью каналу Fox Business.

Банк Mark Moz

По мнению Рубини, проблему создают региональные банки, которые выдают множество различных кредитов. После краха Silicon Valley Bank более мелкие банки не смогут так массово кредитовать население, усложнится механизм получения займов, из-за чего в США начнётся кредитный кризис.

«Этот кризис значительно повысит вероятность рецессии, жесткой посадки, куда более серьезной, чем это было раньше. Таким образом, мы сталкиваемся с опасным вызовом для значительной части американской банковской системы», — пояснил эксперт, добавив, что «самое худшее ещё впереди».

Как сообщало ИА REGNUM, риск возможного спада темпов экономического роста США сохраняется, однако американские власти не ожидают такого развития событий. Об этом рассказала министр финансов США Джанет Йеллен.