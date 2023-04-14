Разведчики ВС России выявили и поразили опорный пункт ВСУ в районе Угледара
На угледарском направлении расчётами орудий «Гиацинт» ликвидирован опорный пункт ВСУ
Угледар, ДНР, 14 апреля, 2023, 06:38 — ИА Регнум. В районе Угледара российские разведчики обнаружили и уничтожили расчётами орудий «Гиацинт» опорный пункт украинской армии, ликвидировано до 12 боевиков. Об этом 14 апреля сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
На южнодонецком направлении ВС России отразили два ракетных удара ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS, добавил военный.
«Расчётами зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук» сбиты семь реактивных снарядов. Огнём гаубицы «Мста» уничтожен расчёт противотанкового ракетного комплекса противника в районе Угледара», — также отметил он.
Экипаж зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» сбил, по словам Гордеева, беспилотный летательный аппарат «Валькирия».
Кроме того, с помощью комплекса артиллерийской разведки «Зоопарк» обнаружены и расчётами самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» были уничтожены две гаубицы ВСУ в районе населённых пунктов Марфополь и Гуляйполе, заключил начальник пресс-центра.
Как передавало ИА REGNUM, артиллеристы группировки «Юг» в рамках контрбатарейной борьбы поразили в районе села Верхнекаменское в ДНР 120-миллиметровый миномёт и три артиллерийских орудия. В районе населённого пункта Звановка в ДНР поражены три ротных опорных пункта ВСУ.