Угледар, ДНР, 14 апреля, 2023, 06:38 — ИА Регнум. В районе Угледара российские разведчики обнаружили и уничтожили расчётами орудий «Гиацинт» опорный пункт украинской армии, ликвидировано до 12 боевиков. Об этом 14 апреля сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

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На южнодонецком направлении ВС России отразили два ракетных удара ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS, добавил военный.

«Расчётами зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук» сбиты семь реактивных снарядов. Огнём гаубицы «Мста» уничтожен расчёт противотанкового ракетного комплекса противника в районе Угледара», — также отметил он.

Экипаж зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» сбил, по словам Гордеева, беспилотный летательный аппарат «Валькирия».

Кроме того, с помощью комплекса артиллерийской разведки «Зоопарк» обнаружены и расчётами самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» были уничтожены две гаубицы ВСУ в районе населённых пунктов Марфополь и Гуляйполе, заключил начальник пресс-центра.

Как передавало ИА REGNUM, артиллеристы группировки «Юг» в рамках контрбатарейной борьбы поразили в районе села Верхнекаменское в ДНР 120-миллиметровый миномёт и три артиллерийских орудия. В районе населённого пункта Звановка в ДНР поражены три ротных опорных пункта ВСУ.