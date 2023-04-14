Российский доброволец уничтожил корректировщика и снайпера ВСУ на херсонском направлении

Херсон, , 06:33 — REGNUM На херсонском направлении опытный боец Вооруженных сил России уничтожил из снайперского комплекса 6С8 (12,7 миллиметра) украинских корректировщика и снайпера. Об этом РИА Новости рассказал офицер добровольческого батальона «Сокол» с позывным Бык.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

Доброволец участвует в спецоперации с мая 2022 года. Сначала он воевал в отряде «Барс», потом перешёл в батальон «Сокол», который находится на передовой.

Винтовка весит 12,5 кг и позволяет уничтожать цель на расстоянии до 1,5 км. Российскому бойцу за ночь по приказу командира приходится по шесть раз оперативно менять позицию в радиусе 150 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, прибывшие в рамках частичной мобилизации в зону специальной военной операции российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ. Видеокадры работы расчётов противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» опубликованы Минобороны России.