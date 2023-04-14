Москва, 14 апреля, 2023, 06:22 — ИА Регнум. Сетка-рабица оказалась спасительницей и эффективным средством защиты бронетехники на передовой спецоперации. Навес из сетки спас российский БТР-82А от бомбы, сброшенной ВСУ тяжёлым дроном «Баба Яга». Об этом сообщили «Военкоры Русской весны».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сетка-рабица

Квадрокоптер, переделанный в бомбардировщик, сбросил на бронетранспортёр ВС РФ противотанковую бомбу, но она не смогла достигнуть цели — застряла в металлической сетке, прикрывающей стоянку БТР с воздуха.

Такими сетками от бомб и дронов-камикадзе свою технику спасают и расчёты самоходной артиллерии ВС России.

Как сообщало ИА REGNUM, на херсонском направлении действуют немецкие танки Leopard, одна из машин ликвидирована российскими силами — её утопили в болоте.