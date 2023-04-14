Москва, 14 апреля, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Прибывшие в рамках частичной мобилизации в зону специальной военной операции российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ. Видеокадры работы расчётов противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» опубликованы 14 апреля Министерством обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

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В ведомстве отметили, что среди мобилизованных солдат многие имеют боевой опыт.

На зафиксированных квадракоптером кадрах видно, как артиллерийские подразделения Западного военного округа наносят точный удар по зданию, в котором укрылась пехота националистов.

Как передавало ИА REGNUM, 13 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ за сутки потеряли до 300 человек на донецком направлении. В районе Артёмовска самолёты ВКС России совершили 12 самолёто-вылетов, ракетные войска и артиллерия выполнили 57 огневых задач.