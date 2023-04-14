Пхеньян, 14 апреля, 2023, 05:55 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что новая твердотопливная МБР «Хвасон-18» повысит готовность страны к ядерной контратаке. Слова главы государства цитирует северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Ким Чен Ын в присутствии семьи лично руководил первым испытательным запуском.

По словам лидера Северной Кореи, новая ракета «перестроит силы стратегического сдерживания КНДР, а враги впадут в отчаяние и будут дрожать от страха».

Запуск «Хвасон-18» дал возможность оценить эффективность новой системы стратегического вооружения, проверить надежность систем управления, мощность и функции отделения ступеней твердотопливного многоступенчатого реактивного двигателя.

Как сообщало ИА REGNUM, испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты провели в КНДР 13 апреля. Из-за риска падения ракеты в районе острова Хоккайдо правительство Японии призвало местных жителей срочно укрыться в зданиях, подземных станциях метро или убежищах. Позже власти заявили об отсутствии угрозы.