ВС России поразили в ДНР миномёт и три артиллерийских орудия украинской армии

Донецк, , 05:42 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики бойцы Вооружённых сил России уничтожили опорные пункты украинской армии, сообщил 14 апреля РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

ВС России во время спецоперации Министерство обороны России

«В районе населённого пункта Звановка артиллерийским подразделением второго армейского корпуса Южного военного округа поражены три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины», — сказал он, добавив, что противник понёс потери в живой силе и автомобильной технике.

Артиллеристы группировки «Юг» в рамках контрбатарейной борьбы поразили в районе села Верхнекаменское в ДНР 120-миллиметровый миномёт и три артиллерийских орудия, отметил Бигма.

Как сообщало ИА REGNUM, диверсионный отряд ВС России захватил танк Leopard. Военные не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили боевую машину в болоте, заявил офицер добровольческого батальона «Сокол». Российскими военными фиксируется применение ВСУ зенитно-ракетных комплексов производства Германии. Предположительно, ими управляли немецкие наёмники.