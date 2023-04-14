Российская армия уничтожила в ДНР опорные пункты ВСУ
ВС России поразили в ДНР миномёт и три артиллерийских орудия украинской армии
Донецк, 14 апреля, 2023, 05:42 — ИА Регнум. На территории Донецкой Народной Республики бойцы Вооружённых сил России уничтожили опорные пункты украинской армии, сообщил 14 апреля РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
«В районе населённого пункта Звановка артиллерийским подразделением второго армейского корпуса Южного военного округа поражены три ротных опорных пункта 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины», — сказал он, добавив, что противник понёс потери в живой силе и автомобильной технике.
Артиллеристы группировки «Юг» в рамках контрбатарейной борьбы поразили в районе села Верхнекаменское в ДНР 120-миллиметровый миномёт и три артиллерийских орудия, отметил Бигма.
Как сообщало ИА REGNUM, диверсионный отряд ВС России захватил танк Leopard. Военные не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили боевую машину в болоте, заявил офицер добровольческого батальона «Сокол». Российскими военными фиксируется применение ВСУ зенитно-ракетных комплексов производства Германии. Предположительно, ими управляли немецкие наёмники.