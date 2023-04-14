WP: подозреваемый в сливе данных Пентагона Тейшейра считал конфликт на Украине удручающим

Вашингтон, , 05:34 — REGNUM Подозреваемый в сливе секретных документов Пентагона и уже арестованный Джек Тейшейра, считал удручающими военные действия между Россией и Украиной. Об этом сообщила The Washington Post.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, Тейшейра начал выдавать секреты минобороны США практически сразу после начала спецоперации. По признанию одного из его друзей, подозреваемый считал «удручающим» действия между двумя сторонами. По его мнению, которое он не раз озвучивал, у России и Украины «должно быть больше общего, чем того, что их разделяет».

При этом Джек Тейшейра не принимал ничью сторону в конфликте. А сведения выкладывал в интернет исключительно ради информирования друзей.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемым в утечке материалов Пентагона оказался задержанный после обыска в доме в Дайтоне 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.