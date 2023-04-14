Москва, 14 апреля, 2023, 05:24 — ИА Регнум. В России не фиксируют тенденций к смягчению визовой политики Евросоюза в отношении россиян, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.

ИА REGNUM Шенгенская виза

Дипломат добавил, что именно от представителей Евросоюза исходила инициатива приостановки соглашения 2006 года между Москвой и Брюсселем об упрощении виз.

Во многих странах ЕС, включая Польшу, Чехию, Финляндию, прибалтийские государства, введены запреты или ограничения на выдачу гражданам России шенгенских виз, напомнил Климов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительством Чехии одобрено продление запрета на выдачу виз и разрешений на долговременное проживание российским и белорусским гражданам. Введённый после начала спецоперации на Украине запрет будет действовать до 31 марта 2024 года.

В Венгрии и Греции осуществляется самая простая процедура выдачи шенгенских виз гражданам России. Заявки на их получение рассматриваются в течение 17–20 рабочих дней. При этом турагенты рекомендуют подавать документы за месяц.

В числе других стран, принимающих заявки у россиян, значатся Австрия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Хорватия, Словения и Швейцария.