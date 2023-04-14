Глава минюста США подтвердил задержание подозреваемого в сливе в Сеть секретных документов Пентагона

Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Как и предполагалось, подозреваемым в утечке сверхсекретных материалов Пентагона оказался задержанный после обыска в доме в Дайтоне 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра. Об этом сообщили в ФБР после ареста.

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Очевидцы задержания написали в соцсетях, что подозреваемый поднял руки вверх и сдался без сопротивления.

Тейшейра работал над системами военной разведки на постоянной основе.

В минобороны США официально признали, что подозреваемый совершил «преднамеренное преступное деяние».

Тейшейра поступил на службу в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, секретные материалы, ставшие достоянием общественности, попали в Сеть 7 апреля. Часть из них касалась ситуации в ВСУ и планов США по Украине и России.