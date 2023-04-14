РИА Новости: под Херсоном ВС России уничтожили немецкий танк Leopard, утопив его в болоте

Херсон, , 04:55 — REGNUM На херсонском направлении действуют немецкие танки Leopard, одна из машин ликвидирована российскими силами, сообщил РИА Новости офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным Бык.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, здесь уже появляются танки Leopard, зафиксирован неоднократный обстрел блокпостов с их стороны.

«Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте», — сказал доброволец.

Также российскими военными фиксируется применение ВСУ зенитно-ракетных комплексов производства Германии. Предположительно, ими управляли немецкие наёмники, добавил офицер.

Как передавало ИА REGNUM, в России созданы специальные противотанковые группы, которые будут бороться с танками, поставленными на Украину странами Запада.

К началу апреля украинской армии было передано 19% от обещанных танков западного производства. Киев в качестве военной помощи получил лишь 57 машин вместо заявленных ранее 293.