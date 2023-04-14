Российские военные утопили в болоте немецкий танк Leopard
Херсон, 14 апреля 2023, 04:55 — REGNUM На херсонском направлении действуют немецкие танки Leopard, одна из машин ликвидирована российскими силами, сообщил РИА Новости офицер добровольческого батальона «Сокол», командир одного из его подразделений с позывным Бык.
По его словам, здесь уже появляются танки Leopard, зафиксирован неоднократный обстрел блокпостов с их стороны.
«Имеется история от сослуживцев, мы с ними общаемся, когда диверсионный отряд захватил танк Leopard. Они не смогли протащить его в тыл, взяли и утопили в болоте», — сказал доброволец.
Также российскими военными фиксируется применение ВСУ зенитно-ракетных комплексов производства Германии. Предположительно, ими управляли немецкие наёмники, добавил офицер.
Как передавало ИА REGNUM, в России созданы специальные противотанковые группы, которые будут бороться с танками, поставленными на Украину странами Запада.
К началу апреля украинской армии было передано 19% от обещанных танков западного производства. Киев в качестве военной помощи получил лишь 57 машин вместо заявленных ранее 293.