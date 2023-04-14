Москва, 14 апреля, 2023, 04:39 — ИА Регнум. Подозреваемый в причастности к убийству писателя и блогера Владлена Татарского украинец Юрий Денисов летом 2022 года приезжал к отцу во Владимир. Ему была нужна временная регистрация в доме родителя. Об этом рассказал РИА Новости его дядя и тёзка Юрий Денисов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владлен Татарский

По признанию родственника, Денисов уговорил отца сделать ему прописку.

«Они на три месяца ему регистрацию сделали», — сказал дядя подозреваемого и добавил, что Денисов приезжал «с какой-то женщиной» на машине. Пара уехала в тот же день.

Также родственник рассказал, что в основном Юрий Денисов жил на Украине. Осенью 2022 года его отец умер.

Как сообщало ИА REGNUM, в своём родном городе Снежное (ДНР) Денисов запомнился как мошенник и вор. Он обокрал своих соседей и сбежал на Украину.

Семью Денисова односельчане описывают как неблагополучную. Они придерживались проукраинских взглядов задолго до 2014 года. На фоне этого нередко возникали конфликты с соседями. Люди жаловались, что Юрий, не стесняясь в выражениях, оскорблял всех прорусских жителей посёлка.