«РВ»: ВСУ сгоняют «на убой» в Артёмовск необученных стрельбе мобилизованных солдат

Артемовск, , 04:10 — REGNUM Киев сгоняет «на убой» в Артёмовск неподготовленное пополнение, заявил один из бойцов ВСУ. Об этом 14 апреля сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам военного, киевские власти прислали мобилизованных, которые не умеют даже стрелять. Солдаты не проходили никакой подготовки. В течение пяти дней они находились где-то в Сумской области, а затем новобранцев отправили в район Артёмовска.

«Ещё им пулемёты дали, а люди заряжать магазины не умеют. Вам не говорят правды о том, что здесь творится! Это война великих мировых держав, где украинцы — это лишь разменная монета», — заключил боец.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший разведчик Вооружённых сил США Тони Шаффер считает, что президент Украины Владимир Зеленский в своём стремлении угодить западным союзникам готов пожертвовать военными в Артёмовске, иначе потеря города ударит по репутации ВСУ. В Киеве даже готовы заявлять, что держат всё под контролем, если в границах города останется хотя бы один украинец.