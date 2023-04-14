Ростовская область, 14 сентября, 2006, 09:58 — ИА Регнум. Вступил в законную силу приговор Волгодонского городского суда в отношении предпринимателя, незаконно получившего кредит на сумму более 20 миллионов рублей и причинившего ущерб государству на сумму более,чем 30 миллионов рублей. Ущерб в размере более 50 миллионов рублей взыскан с предпринимателя в пользу пострадавших сторон, а сам он осужден на 4 года тюрьмы.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, директор обществ с ограниченной ответственностью "Автолик-Арт" и "Автолик" Анатолий Литвиненко,незаконно получил кредиты, предоставив в Волгодонский филиал ОАО Банк "Возрождение" подложные бухгалтерские документы, в которых были завышены данные об оборотных активах, указан добавочный капитал и занижены данные о кредиторской задолженности. На основании указанных ложных сведений между Литвиненко и управляющим ОАО Банк "Возрождение" были заключены кредитные договоры: в первом случае на сумму 7,5 миллиона рублей, во втором - на сумму 4,7 миллиона рублей, а затем еще на 2,8 и 6,2 миллиона рублей. По истечении срока действия кредитного договора указанные суммы остались невыплаченными.

Полученные денежные средства Литвиненко вложил в производство, тем самым, легализовав их. Кроме того Литвиненко, а также ряд его сотрудников - Надежда Молчанова, Вера Чаплыгина, Андрей Секлецов осуждены за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере (33 миллиона 205 тысяч рублей), путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений. Данное преступление совершено ими в группе лиц по предварительному сговору.

При вынесении приговора суд счел возможным удовлетворить иск прокуратуры Волгодонска, поскольку в соответствии с ч.3 ст.44 УПК РФ иск может быть предъявлен прокурором в защиту интересов государства и в защиту федеральной государственной собственности, частью которой является налог на добавленную стоимость - взыскав в солидарном порядке с осужденных в доход государства 33 миллиона 205 тысяч рублей.

Кроме того, суд удовлетворил исковые требования ОАО Банк "Возрождение", взыскав с Литвиненко материальный ущерб на сумму 20 миллионов 434 тысячи рублей.

Действия Литвиненко квалифицированы по ст.176 ч.1 УК РФ ( незаконное получение кредита), по ст.174.1 ч.2 УК РФ (легализация денежных средств), ч.3 ст.33 ст.199 ч.2 п.п."а,б" УК РФ ( уклонение от уплаты налогов). Окончательное наказание ему назначено в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности и должности связанные с бухгалтерской деятельностью в учреждениях, организациях, предприятиях различной формы собственности на 2 года, без штрафа.

Действия Секлецова, Чаплыгиной квалифицированы по ст.199 ч.2 п.п."а,б" УК РФ ( уклонение от уплаты налогов) и ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности связанные с бухгалтерской деятельностью в учреждениях, организациях, предприятиях различной формы собственности сроком на 2 года.

Действия Молчановой квалифицированы по ч.5 ст.33-ст.199 ч.2 п.п."а,б" УК РФ ( уклонение от уплаты налогов) в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности связанные с бухгалтерской деятельностью в учреждениях, организациях, предприятиях различной формы собственности сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.