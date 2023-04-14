Монте-Карло, Монако, 14 апреля, 2023, 03:41 — ИА Регнум. Российский теннисист Даниил Медведев (3-й номер) одержал победу над немцем Александром Зверевым (13-й номер) в матче третьего круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов категории «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча спортсменов прошла 14 апреля.

Андрей Пронин ИА REGNUM Даниил Медведев (Россия)

Матч длился более трёх часов и завершился со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7) в пользу Медведева.

В следующем круге россиянин сыграет с представителем Дании Хольгером Руне.

Победная серия Медведева длится уже восемь матчей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля Даниил Медведев выиграл турнир серии «Мастерс» в Майами. В финале он обыграл итальянца Янника Синнера. Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:3. Призовой фонд турнира составил 8,8 млн долларов.