Лондон, 14 апреля, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Украина и Британия попали в скандальную ситуацию из-за музыкантов киевского государственного оркестра, которым отказали в визах. Об этом сообщила обозреватель Guardian Хелен Пидд.

Alexnevzorov Виза в Великобританию

Музыканты планировали турне по Великобритании, но в итоге власти страны отказали им в выдаче виз. При этом на сайте правительства Великобритании оркестр представляли как «пример британо-украинских отношений» и говорили о важности поддержки украинцев.

Оскорбившийся исполнительный директор Star Entertainment Як Бизиль, который отвечал за организацию турне, призвал министра культуры Британии Люси Фрейзер уйти в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, популярная в России музыкальная платформа «Яндекс. Музыка» содержит песни, так или иначе восхваляющие Вооружённые силы Украины.

Обнаружено больше десятка таких песен — как правило, все они принадлежат украинским исполнителям: это Дмитро Кальченко, MSensual, Aisi, Lil Brokol и другие.