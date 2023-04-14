В Хабаровске новой улице присвоят имя Героя России Владимира Жоги

Хабаровск, , 03:23 — REGNUM В Хабаровске новую улицу назовут в честь Героя России гвардии полковника Владимира Жоги, сообщили 14 апреля в мэрии.

Владимир Жога Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Улица будет располагаться в новом микрорайоне, связывающая Воронежское шоссе и улицу Совхозную», — говорится в Telegram-канале городской администрации.

В мэрии отметили, что в честь хабаровских героев называются городские школы, в образовательных учреждениях реализуют проект «Парта Героя».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году 19-летний Владимир Жога с первых дней участвовал в защите Донбасса. Он возглавил батальон «Спарта» в октябре 2016 года после убийства украинскими боевиками его первого командира, Арсена Павлова, известного по позывному Моторола.

Владимир Жога героически погиб в марте 2022 года при эвакуации мирных жителей из города Волновахи. Указом врио главы ДНР Дениса Пушилина ему посмертно присвоено звание Героя Донецкой Народной Республики. Президент Владимир Путин присвоил командиру батальона «Спарта» звание Героя России.

В Госдуме отметили, что увековечивание памяти о героях в названиях улиц, в памятниках поможет людям понимать смысл и цели специальной военной операции.