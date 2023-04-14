Москва, 14 апреля, 2023, 03:06 — ИА Регнум. США необходимо создать вместо НАТО другую глобальную организацию с участием Японии, Южной Кореи и Австралии для ведения боевых действий на Украине. Об этом в беседе с URA. RU сказал политолог-американист, кандидат политических наук, профессор Дмитрий Евстафьев.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

Эксперт отметил, что в Уставе ООН и НАТО чётко определены регионы, в которых организации заняты безопасностью. При этом у НАТО, если блок начнёт вновь заниматься территориальной обороной, уберёт возможность операций за пределами зоны безопасности, есть будущее. Иначе организация никому не нужна, сказал политолог.

«Американцам действительно необходим глобальный альянс, структура, которая не была бы привязана к конкретной территории. То есть новая организация, которая не скована уставными ограничениями НАТО», — добавил он.

Евстафьев утверждает, что американские эксперты широко обсуждают возможность создания нового альянса для ведения военных действий на Украине, поскольку в рамках НАТО это сделать невозможно.

Подчёркивается, что членами нового блока станут страны, желающие участвовать в военных действиях.

«Вступят те, кто считает, что большая война в Европе их не затронет. Ну как она может коснуться Австралию или Южную Корею? Они далеко. Поэтому в данном случае я бы не стал сбрасывать со счетов возможность такого развития событий», — подытожил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперт по миротворческим операциям ООН и внешней политике США Лиз Морье Говард и старший научный сотрудник Брукингского института Майкл Эдвард О’Хэнлон заявили, что Запад сможет активней поддерживать Киев, если создаст военный блок, аналогичный НАТО.

По их мнению, представители блока смогут, находясь на украинской территории, следить за передвижениями российских подразделений, заниматься обучением военнослужащих ВСУ, помогать Киеву другими способами. Предлагается назначить главнокомандующим миссии представителя страны, которая не входит в НАТО, например, Индии.