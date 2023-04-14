Президент Венесуэлы Мадуро послал к чёрту представителя Госдепа США после угрозы ужесточить санкции

Каракас, , 02:56 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро предложил в эфире Venezolana de Televisión представителю Госдепа США отправиться к черту, отвечая на опубликованные в СМИ угрозы Белого дома усилить санкции против его страны, если процесс диалога с оппозицией не продвинется вперёд.

Николас Мадуро Gob.ve

«Предлагаю этому представителю гринго пойти к чёрту, потому что Венесуэлу уважают», — ответил американцам президент Мадуро, добавив, что страна сама справляется с рестрикциями, и не потерпит никаких угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, Николас Мадуро заявил, что действия властей США и их европейских союзников против России направлены на то, чтобы загнать её в угол и добиться эскалации конфликта с Украиной.