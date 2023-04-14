В Венгрии решили не отказываться от российского сырья в угоду чьих-то интересов

Будапешт, , 02:36 — REGNUM Венгрия не откажется от российских энергоресурсов ради чужих интересов, заявил госсекретарь МИД страны по двусторонним отношениям Тамаш Менцер.

Венгрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, для Венгрии важны российские нефть и газ, без которых ни при каких усилиях нельзя будет решить вопрос энергоснабжения.

«Мы никогда не будем отодвигать на второй план венгерские интересы и ничьи интересы не будем ставить выше венгерских. И не будем разрушать Венгрию потому, что этого кто-то хочет», — добавил представитель венгерского внешнеполитического ведомства.

Менцер счёл несправедливыми обвинения Украины, напомнив о принятии сотен тысяч украинских беженцев в Венгрии в ответ на недавний призыв советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко по поводу введения санкций и «оказания всевозможного давления» на Венгрию после продления сделок с российским «Газпромом» и обсуждений строительства АЭС «Пакш-2».

Как сообщало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, венгерские власти не допустят, чтобы страну «заманили в ловушку» и втянули в конфликт на Украине. Венгрия не изменит свою позицию и не поддастся давлению со стороны других государств, говорил он.

В Москву 11 апреля для продления соглашения с Газпромом приезжал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Также рассматривались такие вопросы, как техническая и физическая безопасность газопровода «Турецкий поток» для бесперебойного газоснабжения Венгрии и сохранение транзитных поставок по нефтепроводу «Дружба».