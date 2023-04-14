Посол Антонов предложил сократить число американских журналистов в России

Москва, , 02:02 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов считает, что Москва могла бы сократить количество работающих в России американских журналистов, тем самым уравнять их с числом российских специалистов в США.

Анатолий Антонов Mil.ru

В эфире передачи «Большая игра» на Первом канале дипломат отметил, что американских журналистов в России гораздо больше, чем российских в США.

«У американцев есть очень хорошее слово «взаимность», на котором они настаивают в отношении и действии российских организаций. Может быть, и нам пора проявить взаимность и сократить количество американских журналистов, которые работают в Москве, России в целом, до того количества, которое работает в Вашингтоне и Нью-Йорке?» — предложил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рекомендовал всем гражданам США, в том числе журналистам, срочно покинуть Россию. С таким заявлением он выступил после ареста сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича.