Вашингтон, 14 апреля, 2023, 01:52 — ИА Регнум. Глава Белого дома Джо Байден дал должность эпатажной певице и актрисе Леди Гаге (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) — она назначена сопредседателем комитета по культуре и искусству администрации США. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Domain Barnyard Леди Гага

Вторым сопредседателем комитета американский президент назначил продюсера Брюса Коэна.

В опубликованном релизе отмечается, что Гага получила уже 13 премий «Грэмми», что сделало её «одной из самых коммерчески успешных женщин-музыкантов в истории». Певица входит в список самых влиятельных женщин мира журнала Forbes, а также в список 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.

Как сообщало ИА REGNUM, сын Джо Байдена Хантер подставил отца во время визита в Ирландию, когда попросил его ответить на вопрос ребёнка. Американский лидер не сразу понял суть вопроса, а когда ему растолковали, ответил невпопад.