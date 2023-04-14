Мужчин призывного возраста насильно удерживают в военкомате в Одессе
Одесса, Украина, 14 апреля 2023, 01:39 — REGNUM В Одессе в Суворовском военкомате насильно удерживают мужчин призывного возраста. Некоторых из них родственникам удаётся вызволить, о судьбе остальных ничего неизвестно. Об этом написало издание Страна. ua, ссылаясь на сообщения местных жителей.
Женщина по имени Карина рассказала, что её мужа Валерия задержали сотрудники военкомата и увезли в центр комплектования. Она отправилась в военкомат, где встретила родственников остальных мужчин, которых также задержали.
Карине с помощью полиции удалось вызволить своего супруга. Издание сообщило, что о судьбе остальных, доставленных военкомат, ничего неизвестно.
Как сообщало ИА REGNUM, задержанные в Мелитополе украинские диверсанты охотно дают показания. В том числе трое мужчин признали свою вину и рассказали о тайниках Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием.