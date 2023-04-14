СМИ: мужчин призывного возраста насильно удерживают в военкомате в Одессе

Одесса, Украина, , 01:39 — REGNUM В Одессе в Суворовском военкомате насильно удерживают мужчин призывного возраста. Некоторых из них родственникам удаётся вызволить, о судьбе остальных ничего неизвестно. Об этом написало издание Страна. ua, ссылаясь на сообщения местных жителей.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Женщина по имени Карина рассказала, что её мужа Валерия задержали сотрудники военкомата и увезли в центр комплектования. Она отправилась в военкомат, где встретила родственников остальных мужчин, которых также задержали.

Карине с помощью полиции удалось вызволить своего супруга. Издание сообщило, что о судьбе остальных, доставленных военкомат, ничего неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанные в Мелитополе украинские диверсанты охотно дают показания. В том числе трое мужчин признали свою вину и рассказали о тайниках Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием.