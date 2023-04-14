Ренхап: Северная Корея испытала новую межконтинентальную ракету

Пхеньян, , 01:43 — REGNUM Испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты провели в КНДР, сообщает агентство Ренхап.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно данным источника, Северная Корея испытала новую твердотопливную межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18» 13 апреля.

Ранее в агентстве отмечали, что в КНДР провели запуск баллистической ракеты неустановленного типа в сторону Японского моря. На острове Хоккайдо после этого власти Японии объявляли массовую эвакуацию.

Как передавало ИА REGNUM, 13 апреля из-за риска падения ракеты КНДР в районе острова Хоккайдо правительство Японии призвало местных жителей срочно укрыться в зданиях, подземных станциях метро или убежищах. Позже власти заявили об отсутствии угрозы.

В начале апреля в Северной Корее прошли испытания подводной системы стратегического оружия. В Пхеньяне заявили, что беспилотник необходим для сдерживания различных военных действий развертывающегося противника, устранения угроз и защиты республики.