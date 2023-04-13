Вашингтон, 14 апреля, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Страны Европы, которые оказывают военную помощь Украине, в скором времени могут «соскочить», а обещанные вооружения так и не поступят ВСУ. Такое мнение озвучил экс-советник Госдепа США и старший научный сотрудник Гуверовского института Расселл Берман в своей статье для американской газеты The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Чем дольше затягивается конфликт, тем больше вероятность, что лишенные энтузиазма союзники из Западной Европы соскочат», — написал Берман.

По мнению эксперта, ФРГ «парализовала общенациональная забастовка», а французы заняты акциями против пенсионной реформы. Да и в других странах ЕС есть проблемы, которые переключат внимание властей с украинского конфликта.

«Очевидно, что данные Киеву обещания останутся невыполненными», — предположил учёный, полагая, что сокращение поставок вооружения приведет к поражению киевской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз оплатит приобретение боеприпасов для ВСУ. Соответствующее решение было одобрено 13 апреля Советом ЕС. Таким образом, будет выделена помощь в размере 1 млрд евро странам, которые помогают Украине.