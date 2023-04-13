Москва, 14 апреля, 2023, 01:22 — ИА Регнум. В России рассматриваются дополнительные меры поддержки демографии. Об этом зашла речь на встрече президента РФ Владимира Путина с генеральным директором ДОМ. РФ Виталием Мутко.

kremlin.ru Владимир Путин

«Мы с правительством сейчас обсуждаем различные возможные дополнительные меры поддержки семей, поддержки демографии, рождаемости», — сказал глава государства.

Путин отметил значимость в этой сфере льготных семейных ипотек.

В свою очередь, глава ДОМ. РФ проинформировал президента о практически трёхкратном росте в 2022 году количества ипотек для индивидуального жилищного строительства.

Как передавало ИА REGNUM, в конце марта Владимир Путин заявлял, что продолжительность жизни в России выросла в 2022 году на 2,7%, до 72,8 года, отмечается снижение смертности. Поддержка этих тенденций является важнейшей задачей для всех уровней власти, отмечал президент России.

Ранее Путин просил генпрокурора РФ Игоря Краснова держать на особом контроле вопросы, связанные с мерами поддержки семей с детьми, это касается и жилищных прав.