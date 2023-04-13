Луганск, 14 апреля, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Массированному обстрелу со стороны ВСУ вечером 13 апреля подверглись населённые пункты Рубежное и Троицкое в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

pentagon.mil РСЗО HIMARS

Сообщается о 14 ракетах, выпущенных из РСЗО HIMARS, — 12 по Рубежному и две по Троицкому.

Массированный обстрел ВСУ произвели в период с 19:10 до 20:00. Первые восемь ракет прилетели в Рубежное в 19:10.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанные в Мелитополе украинские диверсанты охотно дают показания. В том числе трое мужчин признали свою вину и рассказали о тайниках Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием.