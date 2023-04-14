Хакеры установили личность «хирурга», который хвастался вырезанием органов у русских пленных

Киев, , 01:16 — REGNUM Хакерам не понадобилось много времени, чтобы установить автора видео, который рассказал об издевательствах над российскими пленными. Садист похвастался, что без наркоза вырезал у русских органы.

Хакер Ivan David Gomez Arce

По информации RT, автора определила хакерская группировка RaHDit. По её данным, это 37-летний Андрей Дмитришин. Националист родился в селе Дзвиняч Ивано-Франковской области Украины.

Установлено, что «хирург» был активным участником так называемой анти-террористической операции (АТО) и служил в нацгвардии Украины в 2014–2015 годах.

Дмитришин в соцсетях использует разные имена: Иван Клищ, Владимир.

Проживать он может в США, на Украине. Есть семья.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, представляющийся «украинским хирургом полевой медслужбы» выложил в Сеть видео, где в подробностях рассказал об издевательствах над российскими военнопленными.

В ролике «Владимир» сказал, что без анестезии вырезает у русских разные органы: глаза, почки, печень. Их, он якобы, отправляет «чёрным трансплантологам за границу». При этом, он с наслаждением признался, что от этого «балдеет».

СКР начал проверку.