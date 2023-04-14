Посол Антонов: США угрожают ответными мерами в случае отказа освободить журналиста Гершковича

Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Если Россия не освободит арестованного по подозрению в шпионаже сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича, то США готовы к ответным мерам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Россия и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат в эфире Первого канала рассказал об очень жёстком и «нелицеприятном» разговоре по поводу американского журналиста с замгоссекретаря США Викторией Нуланд.

«Американцы пригрозили нам ответными мерами, если мы в ближайшее время не освободим Гершковича», — добавил Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявлял, что Россия действует в соответствии с законами по консульскому доступу к Гершковичу и не приемлет попыток прессинга в данном вопросе.

По данным ФСБ, американского журналиста Эвана Гершковича 30 марта задержали с поличным в Екатеринбурге по подозрению в сборе секретной информации о российских оборонных предприятиях по заданию спецслужб США. Вины своей он не признал. Суд избрал Гершковичу меру пресечения в виде ареста сроком на один месяц 29 суток (до 29 мая). Власти США назвали задержание журналиста незаконным.