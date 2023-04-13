Киев, 14 апреля, 2023, 00:46 — ИА Регнум. Мужчина, представляющийся «украинским хирургом полевой медслужбы» выложил в Сеть видео, где в подробностях рассказал об издевательствах над российскими военнопленными.

U.S. Army Europe ВСУ

Автор видео сказал, что наживую, без анестезии оперирует попавших в плен бойцов российской армии. При этом он с наслаждением признался, что от этого «балдеет».

По словам «хирурга», он вырезает у русских разные органы: глаза, почки, печень. Их он якобы отправляет «чёрным трансплантологам за границу».

«Я от этого просто балдею», — признался мучитель и призвал других врачей поступать также.

Личность его пока не идентифицирована, но 13 апреля глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить всю информацию ролика из Сети.

Как сообщало ИА REGNUM, вернувшийся из плена ВСУ Александр рассказал, что киевские боевики пытают русских с помощью гвоздодёра.