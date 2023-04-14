Рогов: задержанные в Мелитополе украинские диверсанты рассказали о тайниках СБУ с оружием

Мелитополь, , 00:31 — REGNUM Задержанные в Мелитополе украинские диверсанты охотно дают показания. В том числе трое мужчин признали свою вину и рассказали о тайниках Службы безопасности Украины (СБУ) с оружием. Об этом в эфире телеканала «Соловьев Live» рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Он подчеркнул, что диверсанты активно сотрудничают со следствием, к ним не применяются насильственные меры — «никто их там не бьет, не пытает, не мучает, не закапывает».

Мужчины признали свою причастность к терактам в Запорожской области, в том числе в подрыве железнодорожного полотна и подготовке покушений на представителей местной власти.

Как сообщало ИА REGNUM, трое членов украинской ДРГ были задержаны в Мелитополе по подозрению в совершении терактов на территории Запорожской области.

Ранее подразделения группировки Вооружённых сил России «Запад» ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, а также сорвали три ротации противника на купянском направлении.