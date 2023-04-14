Посол Антонов: США затягивают с выдачей виз для российской делегации во глава с Лавровым

Вашингтон, , 00:16 — REGNUM США до сих пор не выдали российской делегации Министерства иностранных дел визы для участия в Совете Безопасности ООН, сообщил 13 апреля в эфире Первого канала посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов Mil.ru

По его словам, на данный момент визы для министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и его сопровождающих не получены.

Антонов подчеркнул, что Россия не упрашивает США в выдаче виз для делегатов, а требует обеспечения выполнения своих обязательств как страны, на чьей территории находится ООН.

«Администрация обязана выдать все необходимые документы как для прилета спецрейсов, так и для делегации нашего МИД», — сказал дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анатолий Антонов отмечал, что запрос для получения разрешений был направлен в посольство США в Москве ещё в конце марта. До мероприятия осталось немного времени, но определённости никакой нет. Невыдача виз является нарушением обязательств Соединёнными Штатами как страны размещения штаб-квартиры ООН, препятствующее полноценному функционированию Всемирной организации, отмечал он.