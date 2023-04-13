Минюст Италии начал проверку после побега Артёма Усса из страны
Corriere della Sera: минюст Италии начал проверку после побега Артёма Усса из-под ареста
Милан, Италия, 14 апреля, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Министр юстиции Италии Карло Нордио поручил после побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма провести проверку. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.
Издание пояснило, что уже изучается решение суда о замене меры содержания под стражей на домашний арест (с электронным браслетом). Газета предполагает, что обострится столкновение между итальянскими властями и Миланским апелляционным судом, который, с одной стороны, разрешил экстрадицию Усса, а с другой — ослабил в отношении него ограничения.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, а 22 марта он совершил побег из съёмной квартиры, в которой находился под домашним арестом.
Скрыться ему помогли несколько человек. Предположительно, это были граждане стран Восточной Европы.
Позже отец Артёма Усса подтвердил возвращение сына в Россию. Он добровольно явился в следственный департамент МВД. По результатам допроса ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.
Отмечается, что суд Италии не сможет вынести решения, если будет доказано, что Усс находится не на территории страны.
Артёма Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане, когда он собирался вылететь в Турцию. Причиной ареста стал запрос прокуратуры США, которая предъявила обвинения в нарушении санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег.