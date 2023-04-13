Милан, Италия, 14 апреля, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Министр юстиции Италии Карло Нордио поручил после побега из-под домашнего ареста сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артёма провести проверку. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

(сс) Артем Усс Артем Усс

Издание пояснило, что уже изучается решение суда о замене меры содержания под стражей на домашний арест (с электронным браслетом). Газета предполагает, что обострится столкновение между итальянскими властями и Миланским апелляционным судом, который, с одной стороны, разрешил экстрадицию Усса, а с другой — ослабил в отношении него ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта суд Милана одобрил экстрадицию Усса в США, а 22 марта он совершил побег из съёмной квартиры, в которой находился под домашним арестом.

Скрыться ему помогли несколько человек. Предположительно, это были граждане стран Восточной Европы.

Позже отец Артёма Усса подтвердил возвращение сына в Россию. Он добровольно явился в следственный департамент МВД. По результатам допроса ему была изменена мера пресечения на подписку о невыезде.

Отмечается, что суд Италии не сможет вынести решения, если будет доказано, что Усс находится не на территории страны.

Артёма Усса задержали 17 октября 2022 года в аэропорту Мальпенса в Милане, когда он собирался вылететь в Турцию. Причиной ареста стал запрос прокуратуры США, которая предъявила обвинения в нарушении санкций против России и Венесуэлы, незаконных сделках и отмывании денег.