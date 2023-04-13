Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о рискованности заявлений оппозиции по украинскому конфликту

Анкара, , 23:45 — REGNUM Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что заявления турецкой оппозиции о необходимости принятия конкретного решения по конфликту на Украине являются рискованными. Об этом дипломат сказал в интервью ежедневной газете Habertürk.

Мевлют Чавушоглу Foreign and Commonwealth Office

Глава дипведомства подчеркнул, что власти Турции слышат заявления оппозиции о том, что необходимо определиться по украинскому конфликту, так как страна входит в НАТО. Но при этом акцентировал, что лишь Анкара является единственной участницей альянса, которая может вести диалог с двумя сторонами конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, выстроить крепкие и доверительные отношения с Россией в случае победы намерен кандидат в президенты Турции, лидер партии Memleket Мухаррем Индже.

За президентское кресло также будут бороться кандидат от оппозиционного «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу и представитель альянса Ata Синан Оган.