Вашингтон, 13 апреля, 2023, 23:14 — ИА Регнум. В попавших в Сеть документах американской разведки есть информация о согласии китайских властей на поставку оружия России, замаскированном под гражданскую технику. Об этом сообщил The Washington Post.

openDemocracy Россия и Китай

В одном из документов есть данные прослушки, где якобы говорится о том, что Служба внешней разведки РФ подтвердила информацию, что у Москвы есть сделка с Пекином на предоставление военной помощи.

Отмечается, что китайская сторона якобы одобрила российской стороне поставки летального оружия в начале 2023 года.

При этом анонимные информаторы из Белого дома и Пентагона журналистам сказали, что не видели доказательств того, что Китай передал РФ какое-либо оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, Пекин всё же может усилить поддержку Москвы в случае ударов ВСУ вглубь территорий Российской Федерации.