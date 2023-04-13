В США опасаются коррупции при выделении средств на восстановление Украины

Вашингтон, , 23:03 — REGNUM Государственному сектору и частному бизнесу США необходимо участвовать в восстановлении Украины, но есть опасения, что выделенные средства могут пострадать от коррупции, заявила 13 апреля глава министерства торговли США Джина Раймондо.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Выступая на форуме американо-украинского партнёрства, она отметила, что, по оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины потребуется свыше 400 млрд долларов.

Руководство частных компаний также заинтересовано в том, «как частный капитал будет соотноситься с государственным и другими источниками смешанного финансирования», сказала глава ведомства.

«Я надеюсь, мы найдем ответы на эти вопросы и сможем заверить американский бизнес в том, что правильным с его стороны будет поддерживать Украину и инвестировать в неё», — добавила Раймондо.

В минторговли США совместно с минфином и Госдепартаментом продолжат разрабатывать ограничения в отношении «помощников» России, содействующих в получении попавших под санкции товаров. По словам министра, в США на постоянной основе изучают, что ещё можно сделать и кого добавить в эти списки.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный валютный фонд одобрил для Украины кредитную программу на четыре года на сумму $15,6 млрд. Выполнение программы запланировано в два этапа. На 2023–2024 годы внимание уделяется реализации «надёжного бюджета на 2023 год и стимулированию мобилизации доходов». На втором этапе предусматривается укрепление макроэкономической стабильности Украины, поддержка восстановления и раннего послевоенного восстановления, а также повышения устойчивости и долгосрочного роста, в том числе в контексте целей Украины по вступлению в Евросоюз.