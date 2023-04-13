Париж, 13 апреля, 2023, 22:52 — ИА Регнум. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского за желание удержать Артёмовск в Донецкой Народной Республике «любой ценой».

President.gov.ua Владимир Зеленский

Французы в комментариях сошлись во мнении, что нет смысла в противостоянии русским в Артёмовске — гибнет «множество молодых украинцев».

Они резонно задали вопросы о смысле жертв и призвали «начать переговоры о прекращении огня и поиске компромисса для завершения конфликта».

Есть и более радикальные предложения, например, «сослать президента Владимира Зеленского в тюрьму в Восточной Сибири, чтобы положить конец этому конфликту».

Также читатели выразили протест против вооружения киевской армии: «Чем больше оружия Запад поставляет Украине, тем больше российская армия продвигается! Очень эффективная военная помощь».

Французы призвали жёстко разобраться с Зеленским за гибель людей в Артёмовске в погоне за победой «любой ценой».

Как сообщало ИА REGNUM, на донецком направлении штурмовики отрядов «Вагнер» продолжают с высокой интенсивностью вытеснять противника из центральных кварталов Артёмовска. На флангах их поддерживают российские десантники, блокируя переброску украинских резервов и возможность отступления подразделений националистов из города.

Значительная часть Бахмута уже под контролем ВС РФ.